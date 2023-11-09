Данные о том, что в Абхазию проникла диверсионная группа, не подтвердились, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Как заверили в ведомстве, вооружённых диверсантов в республике нет.
"Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии в данный момент не подтвердилась", — цитирует Sputnik Абхазия представителя МВД.
Ранее охотники сообщили, что заметили в горах Абхазии семерых вооружённых людей. Оперативники приступили к розыскным мероприятиям на территории Гулрыпшского района. По словам министра внутренних дел Абхазии Роберта Киута, представители вооружённой группы были в чёрном форме, масках и хорошей экипировке. Помимо этого, глава ведомства добавил, что они пользовались коптером.
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