ВС РФ за последние сутки отразило три атаки ВСУ на купянском направлении. Было уничтожено до 25 военных Киева и 13 единиц техники. Информация приводится в сводке Минобороны России.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии было отражено три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в населенных пунктах Тимковка и Синьковка Харьковской области.
"Потери противника составили до 25 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две САУ "Гвоздика", — рассказали в ведомстве.
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