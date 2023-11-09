ВС РФ успешно отработало по трем атакам ВСУ на купянском направлении

ВС РФ за последние сутки отразило три атаки ВСУ на купянском направлении. Было уничтожено до 25 военных Киева и 13 единиц техники. Информация приводится в сводке Минобороны России.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии было отражено три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в населенных пунктах Тимковка и Синьковка Харьковской области.

"Потери противника составили до 25 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две САУ "Гвоздика", — рассказали в ведомстве.