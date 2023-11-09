Медведев: задержек выплат военным быть не должно

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие должны вовремя получать денежное довольствие, эти вопросы в Минобороны должны держать на постоянном контроле. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными на полигоне Алабино в Подмосковье.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

На встрече с военнослужащими Медведев отметил, что Минобороны РФ нужно тщательнее контролировать вопросы, связанные с денежным довольствием военных.

Зампред Совета безопасности заметил, что "технические сложности могут случаться", и всё же в обязанности Минобороны входит непосредственный контроль соблюдения денежного содержания армии в рамках законодательства.

Он акцентировал, что государство гарантирует выплаты военным и в этом направлении трудностям не место. Медведев призвал военное начальство строго контролировать эти вопросы и за нарушения закона вводить строгую ответственность.