Российские военнослужащие должны вовремя получать денежное довольствие, эти вопросы в Минобороны должны держать на постоянном контроле. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными на полигоне Алабино в Подмосковье.
На встрече с военнослужащими Медведев отметил, что Минобороны РФ нужно тщательнее контролировать вопросы, связанные с денежным довольствием военных.
Зампред Совета безопасности заметил, что "технические сложности могут случаться", и всё же в обязанности Минобороны входит непосредственный контроль соблюдения денежного содержания армии в рамках законодательства.
Он акцентировал, что государство гарантирует выплаты военным и в этом направлении трудностям не место. Медведев призвал военное начальство строго контролировать эти вопросы и за нарушения закона вводить строгую ответственность.
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