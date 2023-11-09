В нарколаборатории на подмосковной даче нашли ведро мефедрона

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Крупную нарколабораторию накрыли в деревне Матвеево Клинского района, передаёт телеграм-канал SHOT в четверг.

Фото: МВД РФ

Производство запрещённого веселья было организовано 28-летним Евгением Петровым из Мурманска на даче в коттеджном посёлке. Причём с размахом: оперативники нашли 10-литровое ведро готовой продукции в сарае и ещё около 2 килограмм уже расфасованного мефедрона в доме. Содержимое ещё двух вёдер с порошком предстоит идентифицировать экспертам.

Цех работал в подвале хозпостройки. Там тоже всё весьма масштабно — многочисленные колбы, электронные весы, вакуумные насосы, респираторы, более 100 канистр с почти 2000 литров различных реактивов и даже расстоечный шкаф для дрожжевого брожения.

Хозяин нарколаборатории и его 40-летний подмастерье задержаны, против них возбуждено уголовное дело за торговлю наркотиками в особо крупном размере.