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В нарколаборатории на подмосковной даче нашли ведро мефедрона

1:02
Силовые структуры » МВД

Крупную нарколабораторию накрыли в деревне Матвеево Клинского района, передаёт телеграм-канал SHOT в четверг.

В нарколаборатории на подмосковной даче нашли ведро мефедрона
Фото: МВД РФ

Производство запрещённого веселья было организовано 28-летним Евгением Петровым из Мурманска на даче в коттеджном посёлке. Причём с размахом: оперативники нашли 10-литровое ведро готовой продукции в сарае и ещё около 2 килограмм уже расфасованного мефедрона в доме. Содержимое ещё двух вёдер с порошком предстоит идентифицировать экспертам.

Цех работал в подвале хозпостройки. Там тоже всё весьма масштабно — многочисленные колбы, электронные весы, вакуумные насосы, респираторы, более 100 канистр с почти 2000 литров различных реактивов и даже расстоечный шкаф для дрожжевого брожения.

Хозяин нарколаборатории и его 40-летний подмастерье задержаны, против них возбуждено уголовное дело за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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