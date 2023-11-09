На темпы спецоперации на Украине частично может повлиять погода, поскольку в осенне-зимнюю распутицу боевые действия по объективным причинам идут труднее.
Об этом сообщает Лента.ру, пообщавшись с военным аналитиком Юрием Кнутовым.
Эксперт отметил, что есть объективные вещи, на которые мы никак повлиять не можем. В вопросе СВО свои коррективы внесёт погода, и в распутицу можно ожидать снижение темпов, военная кампания временно окажется в пассивной фазе.
Он уточнил, что ливни и снегопады затрудняют работу беспилотников: в непогоду ими сложно управлять, а то и вовсе они ломаются. В плохую погоду с боевой задачей могут справляться дроны со специальным покрытием, но всё равно непогода тормозит работу в зоне СВО.
Эксперт заметил, что снижение интенсивности использования беспилотников отразится и на использовании артиллерийских установок, поэтому с началом морозов работа артиллерии также замедлится.
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