Ход СВО может немного замедлиться на фоне осенне-зимней распутицы

На темпы спецоперации на Украине частично может повлиять погода, поскольку в осенне-зимнюю распутицу боевые действия по объективным причинам идут труднее.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает Лента.ру, пообщавшись с военным аналитиком Юрием Кнутовым.

Эксперт отметил, что есть объективные вещи, на которые мы никак повлиять не можем. В вопросе СВО свои коррективы внесёт погода, и в распутицу можно ожидать снижение темпов, военная кампания временно окажется в пассивной фазе.

Он уточнил, что ливни и снегопады затрудняют работу беспилотников: в непогоду ими сложно управлять, а то и вовсе они ломаются. В плохую погоду с боевой задачей могут справляться дроны со специальным покрытием, но всё равно непогода тормозит работу в зоне СВО.

Эксперт заметил, что снижение интенсивности использования беспилотников отразится и на использовании артиллерийских установок, поэтому с началом морозов работа артиллерии также замедлится.