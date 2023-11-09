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Ход СВО может немного замедлиться на фоне осенне-зимней распутицы

Силовые структуры

На темпы спецоперации на Украине частично может повлиять погода, поскольку в осенне-зимнюю распутицу боевые действия по объективным причинам идут труднее.

Ход СВО может немного замедлиться на фоне осенне-зимней распутицы
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает Лента.ру, пообщавшись с военным аналитиком Юрием Кнутовым.

Эксперт отметил, что есть объективные вещи, на которые мы никак повлиять не можем. В вопросе СВО свои коррективы внесёт погода, и в распутицу можно ожидать снижение темпов, военная кампания временно окажется в пассивной фазе.

Он уточнил, что ливни и снегопады затрудняют работу беспилотников: в непогоду ими сложно управлять, а то и вовсе они ломаются. В плохую погоду с боевой задачей могут справляться дроны со специальным покрытием, но всё равно непогода тормозит работу в зоне СВО.

Эксперт заметил, что снижение интенсивности использования беспилотников отразится и на использовании артиллерийских установок, поэтому с началом морозов работа артиллерии также замедлится.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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