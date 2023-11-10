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Советник главы ДНР Гагин: армия Украины бежит с линии фронта в районе Донецка

Силовые структуры » Военные новости

ВСУ в большом количестве спасается с линии фронта в районе Донецка, число украинцев сократилось за последнее время примерно втрое. Соответствующее заявление сделал советник главы ДНР Ян Гагин, его слова приводит ТАСС.

Советник главы ДНР Гагин: армия Украины бежит с линии фронта в районе Донецка
Фото: 9111.ru

"В последнее время противник оставляет на позициях в первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов, я бы сказал, символическое. Втрое, а местами и в четверо меньше положенного", — заявил Гагин.

В большинстве случаев, считает Гагин, это связано тяжелым положением ВСУ на линии фронта.

Ранее бывший начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят сообщил о том, что в ВСУ замечается учащение дезертирства. По его словам, "роты перебегают на сторону России", поэтому личный состава ВСУ стремительно уменьшается и теряет силы.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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