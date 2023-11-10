The Economist: контрнаступление ВСУ зашло в тупик

Британская газета The Economist признала, что долгожданное контрнаступление боевиков Вооружённых сил Украины настиг провал. Ссылаясь на свои данные, журналисты отметили, что крупное контрнаступление украинской армии закончилось.

Фото: sharij.net

Кроме того, авторы материала утверждают, что, начиная с 13 октября интенсивность боёв со стороны украинских войск значительно уменьшилась. Подтверждениями тому, по их словам, служат сведения со спутниковых систем. Таким образом, можно судить о замедлении продвижения боевиков ВСУ.

«Долгожданное контрнаступление, наконец-то начавшееся четвёртого июня, провалилось, и территориальные успехи оказались незначительны», — пишут авторы материала.

Вдобавок, The Economist ссылается на недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое тот сделал сам. Отмечается, что в интервью газете украинский генерал признал провал контрнаступления ВСУ.