Британская газета The Economist признала, что долгожданное контрнаступление боевиков Вооружённых сил Украины настиг провал. Ссылаясь на свои данные, журналисты отметили, что крупное контрнаступление украинской армии закончилось.
Кроме того, авторы материала утверждают, что, начиная с 13 октября интенсивность боёв со стороны украинских войск значительно уменьшилась. Подтверждениями тому, по их словам, служат сведения со спутниковых систем. Таким образом, можно судить о замедлении продвижения боевиков ВСУ.
«Долгожданное контрнаступление, наконец-то начавшееся четвёртого июня, провалилось, и территориальные успехи оказались незначительны», — пишут авторы материала.
Вдобавок, The Economist ссылается на недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое тот сделал сам. Отмечается, что в интервью газете украинский генерал признал провал контрнаступления ВСУ.
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