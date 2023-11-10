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Бывший морпех США Берлетик предрёк военный и экономический крах Украине

Силовые структуры » Военные новости

Украину ожидает крах в ходе конфликта с Россией. Такое заявление 9 ноября сделал бывший боец корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.

"Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной", — предрек он.

Берлетик заявил, что странам Запада не получится помочь Киеву, поскольку помощь больше не имеет для него ценности. Экс-морпех отметил, что Украина выполняла функцию "щита" для Запада.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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