Украину ожидает крах в ходе конфликта с Россией. Такое заявление 9 ноября сделал бывший боец корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.
"Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной", — предрек он.
Берлетик заявил, что странам Запада не получится помочь Киеву, поскольку помощь больше не имеет для него ценности. Экс-морпех отметил, что Украина выполняла функцию "щита" для Запада.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.