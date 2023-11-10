Российским военным удалось занять на Южнодонецком направлении более выгодные позиции

На Южнодонецком направлении российские бойцы пресекли три атаки противника, в итоге заняв более выгодные позиции по отношению к прежним. Такой информацией поделились в Минобороны РФ.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника", — сообщили в ведомстве.

За минувшую неделю потери украинской армии оказались равны более 800 бойцам. Также противник лишился 44 единиц боевой техники.

Российские артиллеристы и авиация нанесла огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад украинской армии. Также под ударом оказались 105-ая и 128-ая бригады теробороны ВСУ вблизи населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное в ДНР, а также села Приютное в Запорожской области.