На Южнодонецком направлении российские бойцы пресекли три атаки противника, в итоге заняв более выгодные позиции по отношению к прежним. Такой информацией поделились в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника", — сообщили в ведомстве.
За минувшую неделю потери украинской армии оказались равны более 800 бойцам. Также противник лишился 44 единиц боевой техники.
Российские артиллеристы и авиация нанесла огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад украинской армии. Также под ударом оказались 105-ая и 128-ая бригады теробороны ВСУ вблизи населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное в ДНР, а также села Приютное в Запорожской области.
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