Израиль и ХАМАС обменяются пленными

Израиль и ХАМАС договорились о взаимном освобождении удерживаемых в заложниках женщин и детей. Информацию приводит телеканал Al Arabiya.

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"Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на 100 израильских заложниц, находящихся у ХАМАС", — говорится в эфире телеканала.

Телеканал Al Hadath сообщает, что время выполнения договоренностей и информация о возможных посредниках в достижении этого соглашения не приводятся.