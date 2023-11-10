Израиль и ХАМАС обменяются пленными

Израиль и ХАМАС договорились о взаимном освобождении удерживаемых в заложниках женщин и детей. Информацию приводит телеканал Al Arabiya.
"Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на 100 израильских заложниц, находящихся у ХАМАС", — говорится в эфире телеканала.
Телеканал Al Hadath сообщает, что время выполнения договоренностей и информация о возможных посредниках в достижении этого соглашения не приводятся.
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