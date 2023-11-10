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Израиль и ХАМАС обменяются пленными

Силовые структуры » Военные новости

Израиль и ХАМАС договорились о взаимном освобождении удерживаемых в заложниках женщин и детей. Информацию приводит телеканал Al Arabiya.

Израиль и ХАМАС обменяются пленными
Фото: APTN, видео

"Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на 100 израильских заложниц, находящихся у ХАМАС", — говорится в эфире телеканала.

Телеканал Al Hadath сообщает, что время выполнения договоренностей и информация о возможных посредниках в достижении этого соглашения не приводятся.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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