В ЛНР попытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР: палили архивы

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Северодонецке ЛНР неизвестные пытались сжечь архивы, подтверждающие связь украинской полиции с ФБР, сообщил источник. Документы датированы вплоть до 2016 года.

Фото: REX/Shutterstock

По данным источника, в документах отражено взаимодействие украинской полиции с американским Федеральным бюро расследований. К примеру, оказалось, что кинологическая служба Незалежной проходила совместные учения с ФБР на территории Украины.

"Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединённых Штатов Америки", — сообщил источник РИА Новости.

По его словам, в полицию ЛНР поступил сигнал о попытке уничтожения документов, уничтожить архивы, хранящиеся на одном из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, не успели.

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