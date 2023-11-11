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ВСУ лишились на Донецком направлении 185 боевиков

Силовые структуры

Российские бойцы отбили шесть попыток ВСУ атаковать, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев. По его словам, украинские боевики лишились 185 человек на Донецком направлении.

ВСУ лишились на Донецком направлении 185 боевиков
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Кроме того, ВСУ потеряли несколько единиц боевой техники.

"Противник понёс существенные потери в живой силе и технике в районах населённых пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка", — сообщил Астафьев РИА Новости.

Так, российские бойцы уничтожили пять пикапов и КамАЗ противника. А также ликвидировали 185 боевиков ВСУ убитыми и ранеными.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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