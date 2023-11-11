Российские бойцы отбили шесть попыток ВСУ атаковать, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев. По его словам, украинские боевики лишились 185 человек на Донецком направлении.
Кроме того, ВСУ потеряли несколько единиц боевой техники.
"Противник понёс существенные потери в живой силе и технике в районах населённых пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка", — сообщил Астафьев РИА Новости.
Так, российские бойцы уничтожили пять пикапов и КамАЗ противника. А также ликвидировали 185 боевиков ВСУ убитыми и ранеными.
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Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.