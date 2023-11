Российские бойцы отбили шесть попыток ВСУ атаковать, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев. По его словам, украинские боевики лишились 185 человек на Донецком направлении.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.