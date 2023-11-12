В Ужгороде военкомы насильно забрали водителя автобуса, привёзшего детскую команду на соревнования

В Ужгороде сотрудники военкомата насильно увезли водителя автобуса, который привёз детскую команду из Винницы на соревнования по тхэквондо.

Фото: ru.freepik.com

Об этом в социальной сети пишет публицист Виталий Павловский.

Водитель ночевал в гостинице, где его вместе с другими мужчинами ночью схватили военные и полицейские. На объяснения мужчины, что он единственный водитель для детской команды, они не отреагировали.

В ТКЦ у него отобрали смартфон, не дав сообщить родным и тренерам о себе. Затем его направили на комиссию, потом вручили военный билет и увезли в Чернигов.

Автоперевозчик предоставил другого водителя для возвращения команды домой. Но ключи от автобуса так и остались в военкомате.

Никто из водителей не решился пойти за ключами в военкомат. Это сделала лишь переселенка из Мариуполя, живущая в Ужгороде.