Глава Белгородской области опроверг данные о попытке диверсантов прорваться в регион

Информация о том, что в тёмное время суток на территорию Белгородской области пыталась проникнуть диверсионная группа, не соответствует действительности, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

На оперативном совещании губернатор попросил первого заместителя руководителя Шебекинского округа Андрея Ноздрачёва разъяснить, был ли зафиксирован какой-либо инцидент с диверсантами на границе. Чиновник опроверг данные о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область.

"То есть ещё одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории", — подчеркнул Гладков.

Ранее в соцсетях стали появился видеозаписи с горящим автомобилем УАЗ, который якобы был поражён диверсантами рядом с Белгородской областью.

8 ноября Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли населённый пункт Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждены пять домов и две машины.