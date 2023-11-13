Информация о том, что в тёмное время суток на территорию Белгородской области пыталась проникнуть диверсионная группа, не соответствует действительности, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
На оперативном совещании губернатор попросил первого заместителя руководителя Шебекинского округа Андрея Ноздрачёва разъяснить, был ли зафиксирован какой-либо инцидент с диверсантами на границе. Чиновник опроверг данные о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область.
"То есть ещё одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории", — подчеркнул Гладков.
Ранее в соцсетях стали появился видеозаписи с горящим автомобилем УАЗ, который якобы был поражён диверсантами рядом с Белгородской областью.
8 ноября Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли населённый пункт Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждены пять домов и две машины.
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