В Минобороны РФ сообщили об уменьшении числа атак на ЗАЭС

Число попыток нападения на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) заметно снизилось по сравнению с началом СВО на Украине. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит газета "Красная звезда".

Фото: openverse by Michael Khor is licensed under CC BY 2.0.