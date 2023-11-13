В Минобороны РФ сообщили об уменьшении числа атак на ЗАЭС

Число попыток нападения на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) заметно снизилось по сравнению с началом СВО на Украине. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит газета "Красная звезда".

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Он отметил, что в районе ЗАЭС специалисты часто обнаруживают и перехватывают только БПЛА, которые осуществляющие разведку.

Также Кириллов подчеркнул, что нарушение безопасности АЭС может обернуться негативными последствиями не только для близлежащих территорий, но и для всего мира.

"Это может привести к радиационным утечкам, загрязнению водоемов, почвы, атмосферы. Поэтому любые действия, направленные на дестабилизацию работы атомных станций, должны рассматриваться как ядерный терроризм", — указал начальник войск РХБЗ.

Генерал, кроме того, подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ регулярно предоставляют данные о текущей обстановке на Запорожской АЭС. Сотрудничество России с организацией проходит успешно.

"Стоит отметить, что организацией и проведением ротации экспертов этой организации на Запорожской АЭС также занимаются наши специалисты", — уточнил Кириллов.