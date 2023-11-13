Forbes: Запад не гарантирует Киеву поставку танков

Запад поставил под вопрос поставки очередных танков в Киев, но при этом предложил альтернативу. "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамсы" вряд ли попадут в Киев.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Ранее на эти танки возлагались большие надежды. Однако "Леопардов" сокрушили на Времевском выступе и под Работино. Провал был признан и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Сейчас на Западе все больше разговоров о том, что средств для обеспечения Киева военной техникой практически не осталось.

— Израсходовано около 96%, — сообщают в администрации Байдена.

На данный момент в США на эти цели осталось 1,1 млрд долларов. Поэтому политики предложили оригинальное решение: заменить танки на более простые.

— Заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М, заменила двигатели и часть электроники, установила динамическую броню, переименовала в Т-72ЕА и отправила на Украину, — цитируют авторы статьи в Forbes.

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