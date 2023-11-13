В Минобороны назвали "провокацией" ложное сообщение о перегруппировке ВС РФ под Днепром

В Минобороны сделали заявление, что ранее появившаяся в сети информация о "перегруппировке" российских военных частей в районе Днепра является провокацией. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Минобороны России.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

"Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", – сообщили в ведомстве.

Известно, что в понедельник, 13 ноября, ряд информационных агентств сообщили о якобы отступлении группировки "Днепр" к востоку от Днепра. Через несколько минут сообщения были аннулированы.

Ранее сообщалось, что личный состав мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова ликвидировал бойцов ВСУ из 36-й бригады морской пехоты. После сражения российским военным получилось взять в плен 11 морских пехотинцев ВСУ.