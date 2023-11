В Минобороны назвали "провокацией" ложное сообщение о перегруппировке ВС РФ под Днепром

В Минобороны сделали заявление, что ранее появившаяся в сети информация о "перегруппировке" российских военных частей в районе Днепра является провокацией. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Минобороны России.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.