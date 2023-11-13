Информацию распространило Палестинское общество "Красный Полумесяц" на своей странице в социальной сети X. В медицинском учреждении готовятся к эвакуации врачей и пациентов. Вокруг госпиталя расположились израильские военнослужащие и танки.
В конце октября Израиль заявлял о необходимости немедленной эвакуации больницы, поскольку по ней планируется нанесение удара. Согласно данным ЦАХАЛ, под госпиталем (по другим источникам — в прилегающем к больнице здании) находятся объекты ХАМАС.
Израильская сторона многократно обвиняла ХАМАС в том, что организация размещает объекты своей инфраструктуры возле гражданских построек, а также под ними.
В субботу, 11 ноября, сообщалось, что "Аль-Кудс" приостановит работу, поскольку в больнице не осталось топлива.
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