Армия Израиля окружила больницу "Аль-Кудс" в секторе Газа

Информацию распространило Палестинское общество "Красный Полумесяц" на своей странице в социальной сети X. В медицинском учреждении готовятся к эвакуации врачей и пациентов. Вокруг госпиталя расположились израильские военнослужащие и танки.

Фото: fonstola.ru

В конце октября Израиль заявлял о необходимости немедленной эвакуации больницы, поскольку по ней планируется нанесение удара. Согласно данным ЦАХАЛ, под госпиталем (по другим источникам — в прилегающем к больнице здании) находятся объекты ХАМАС.

Израильская сторона многократно обвиняла ХАМАС в том, что организация размещает объекты своей инфраструктуры возле гражданских построек, а также под ними.

В субботу, 11 ноября, сообщалось, что "Аль-Кудс" приостановит работу, поскольку в больнице не осталось топлива.