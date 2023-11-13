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Экс-разведчик Риттер предрёк гражданскую войну на Украине

1:04
Силовые структуры » Военные новости

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что из-за разногласий Владимира Зеленского и военнослужащих, в частности, конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным, на Украине может разгореться гражданская война.

Экс-разведчик Риттер предрёк гражданскую войну на Украине
Фото: sharij.net

"Одним из сценариев прекращения конфликта является военный переворот. В какой-то момент украинским военным надоест выполнять самоубийственные приказы, и они направят оружие против тех, кто эти приказы отдаёт, и это может случиться довольно скоро. Зеленский и его администрация политически нежизнеспособны. Они разваливаются из-за коррупции и неэффективности. Никто больше не будет отвечать на его звонки и проводить встречи на международном уровне", — рассказал Риттер.

Как заявил Риттер, военнослужащие понимают, что несмотря на международную поддержку, Украина терпит поражение на поле боя.

"Звезда Зеленского угасает, он больше не может привлечь к себе то внимание, на которое рассчитывает", — подчеркнул эксперт.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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