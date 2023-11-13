Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что из-за разногласий Владимира Зеленского и военнослужащих, в частности, конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным, на Украине может разгореться гражданская война.
"Одним из сценариев прекращения конфликта является военный переворот. В какой-то момент украинским военным надоест выполнять самоубийственные приказы, и они направят оружие против тех, кто эти приказы отдаёт, и это может случиться довольно скоро. Зеленский и его администрация политически нежизнеспособны. Они разваливаются из-за коррупции и неэффективности. Никто больше не будет отвечать на его звонки и проводить встречи на международном уровне", — рассказал Риттер.
Как заявил Риттер, военнослужащие понимают, что несмотря на международную поддержку, Украина терпит поражение на поле боя.
"Звезда Зеленского угасает, он больше не может привлечь к себе то внимание, на которое рассчитывает", — подчеркнул эксперт.
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