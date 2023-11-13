Раскрыт психиатрический диагноз взорвавшей военкора Треповой

Специалисты диагностировали у террористки Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) смешанное расстройство личности. С результатами психолого-психиатрической экспертизы ознакомился телеграм-канал "Mash на Мойке".

Фото: МВД РФ

Кроме этого, обострёнными личностными чертами 26-летней обвиняемой в теракте против военкора Татарского названы повышенная чувствительность, тревожность, мнительность, ранимость; из-за неустойчивой самооценки и выраженной потребности в признании она нуждается в ярких эмоциональных переживаниях.

Всё выше перечисленное — не грубые нарушения, а особенности характера. Поэтому несмотря на то, что они сложились в такой богатый букет, Трепова признана вменяемой и отдающей себе отчёт в совершённом преступлении.

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова пришла на творческую встречу, которую устроил военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) в петербургском кафе. Она принесла статуэтку, начинённую взрывчаткой, вручила её герою вечера и ретировалась. Подарок взорвался, военкор погиб, десятки человек пострадали.

Трепову ждёт суд по нескольким статьям УК, включая такую тяжкую, как терроризм; дело начнёт рассматривать 15 ноября.2-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге.