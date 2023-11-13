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Военный летчик Попов рассказал о развитии российской военной авиации

Силовые структуры » Военные новости

Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации (СФ) Виктор Бондарев заявил, что производство в России самолетов нового типа Checkmate улучшит боевой потенциал страны. Его комментарий опубликован в Telegram.

Военный летчик Попов рассказал о развитии российской военной авиации
Фото: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm by Пресс-служба Минобороны РФ

Как утверждает сенатор, установочную партию истребителей Checkmate намерены произвести в 2026 году.

Сенатор отмечает, что повышение спроса военной техники зафиксирован в результате успешного применения в спецоперации на Украине. Член Совфеда также рассказал, что производство Checkmate уже началось, а документация была отправлена на завод-изготовитель.

Владимир Попов, член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный военный летчик РФ, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ, в свою очередь, рассказал о состоянии российской военной авиации сегодня.

Он отметил, что в настоящее время готовится выставка авиационной, космической, военной техники в ОАЭ.

"И мы там будем демонстрировать впервые за последние 25-30 лет наш тяжелый транспортный самолет глубокой модернизации Ил-76МД-90А1, который с двигателями. Чуть-чуть удлинили ему фюзеляж, немного крыло переделали, усилили. Теперь у него грузоподъемность до 70 тонн может быть. Но тогда будет короткие полеты выполнять в пределах 2000-3000 км дальности. А если 20 тонн, то 8000 или 7000 он будет летать, как у нас раньше работал. Шасси ему теперь усилили, конструкцию изменили. Соответственно, подвеску двигателей пилона и сами двигатели новые стоят, более мощные и процентов на 8-10% экономичнее получились они ПС-90А1 или А2 даже есть вариации. Такой вариант показывать будут потом. Хотят показать им опять модель в натуральную величину Су-75, «шах и мат», как говорят" - рассказал эксперт.

Через 5-8 лет, по словам Попова, самолет пятого поколения Су-75 появятся в производственном варианте в РФ. Многие модели самолетов, уже используемых ВС РФ, показали хорошие результаты в Сирии и на СВО, они прошли все полигонные испытания и были сертифицированы. Также он напомнил, что в скором времени в России будет запущен в производство самолет Су-57, который сейчас не используется массово.

"Запланировали, что где-то к 2025-2027 годам появится уже полностью почти 70 единиц этой техники. Мы отработаем и своим вооруженным силам, ВВС авиации дадим. Это многофункциональный самолет пятого поколения будет. Но не торопимся почему массово его производить? Две причины. Первая – у нас хорошие самолеты, сопоставимые истребители многофункциональные Су-35, Су-30СМ, Су-33 морской вариант, Су-34 ударный вариант, работает хорошо. Это самолеты поколения 4+. Они сопоставимые практически с самолетами пятого поколения, которые демонстрируют Соединенные Штаты Америки" - рассказал член организации "Офицеры России".

Он также пояснил, что американские самолеты F-22 «Raptor» и F-35 имеют много недостатков и недоработок. Эксперт упомянул о заявлениях авиационных производителей США о том, что в ближайшее время они готовы переходить к самолетом шестого поколения. Тем не менее, считает эксперт, это лишь рекламный ход, а также способ "выбить из Пентагона побольше средств".

На вопрос о том, ускорилось ли развитие истребителей в РФ после начала СВО, эксперт ответил положительно.

"Мы ускорились, наверное, где-то на 1/3, может быть, наполовину, если так условно сказать, оттого, что имели по работе всего военно-промышленного комплекса. Потому что такая необходимость была, это раз. Во-вторых, даже Путин сам говорил подстегнуло нас что? А вот те жесткие ограничения, которые начали нам в начале так медленно с 2014 года, а потом уже конец 2022-2023 годов они жестко нас поставили в эти рамки, что практически ничего не дают нам, казалось бы. Мы на колени перед ними не становимся и не становимся. Это показатель того, что у нас-35 потенциал такой оказался сохраненный, что мы спокойно реализуем свои программы и выполняем свои задачи экономического характера, военно-политического характера, на поле боя решаем свои задачи достаточно эффективно" - пояснил Попов.

Он также указал на проблемы от санкций, которые сказались на экономике и ВПК. Тем не менее, он считает, что они не оказались критичными для производства военной авиации. Эксперт отметил, что в настоящее время ВПК в России работает в три смены. Развитие ВПК стало полезным для инжинирингового и  технологического развития. 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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