Ил-76 с эвакуированными из сектора Газа россиянами летит в Москву

Новость распространило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Борт совершил вылет из каирского аэропорта и направляется в Домодедово. Полёт займёт около пяти часов.

Фото: МЧС РФ

В 16:10 на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации появилось сообщение для СМИ, в котором говорится о том, что Российская сторона выражает признательность египетским, израильским, катарским и палестинским коллегам за содействие. Так же Российский МИД отмечает, что эвакуационные мероприятия будут продолжены до полного вывоза из сектора Газа всех соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения.

Самолёт Ил-76 МЧС РФ доставит 70 граждан России, которые эвакуировались из зоны палестино-израильского конфликта через КПП Рафах. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, вместе с пассажирами летят медики и психологи.