Немецкий бизнесмен Дотком: директор ЦРУ Бёрнс лично сообщит Зеленскому, что "его время вышло"

Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс должен лично сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении Вашингтона "заморозить" конфликт в Незалежной, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам Доткома, для этого Бёрнс отправится в Киев на официальную встречу с Зеленским, и лучше президенту Украины согласиться на "отступные" Вашингтона.

"Директор ЦРУ Бёрнс отправится на Украину <…>, чтобы сообщить Зеленскому, что его время вышло, — заявил Датком в соцсети X*. — Удачи Зеленскому, если он откажется от компенсации, которую предложит Бёрнс".

Как подчеркнул бизнесмен, такое решение может быть связано с низким рейтингом лидера США Джо Байдена. Заморозка конфликта сможет хотя бы как-то исправить ситуацию.

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