Спецслужбы ЛНР: инструкторы НАТО готовили собак-подрывников для работы на позиция РФ

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские кинологические службы тесно сотрудничали с инструкторами Североатлантического альянса, которые готовили собак-подрывников для работы на российских позициях, рассказал источник в спецслужбе ЛНР.

Фото: CreativeCommons by Alex Tyrey is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее спецслужбам поступил сигнал, что неизвестные пытались уничтожить украинские архивы в Северодонецке. Однако сжечь документы не удалось, и они оказались в руках военных ЛНР.

Так, согласно документам, сотрудничество украинских кинологов с инструкторами НАТО было весьма тесным.

"Технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников, — рассказали источники в спецслужбах РИА Новости. — По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших (ВС РФ. — Прим. ред.) позиций".

Согласно информации, на собак крепят взрывчатку и отправляют на нужную позицию. Собака забегает и взрывается. Как уточнил источник, занимались как с породистыми животными, так и "дворняжками".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...