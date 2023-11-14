На Украине начинается кампания по масштабному порицанию работы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом в своём Telegram-канале пишет бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
"Публичное мочилово и дискредитация Залужного на Украине началась. Сейчас главкома обвинят во всех грехах и провалах на фронте! К концу года снимут с занимаемой должности, если, конечно, не получится по старой традиции Зеленского — ликвидировать", — отмечает экс-нардеп.
Ранее он сообщал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак скупает уже голоса депутатов Рады под это голосование, выплачивая от 50 до 100 тыс. долларов за каждого.
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