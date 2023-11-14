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Букмекеры США принимают ставки на политические убийства на Украине

0:42
Силовые структуры

Букмекеры Соединённых Штатов принимают ставки на политические убийства на Украине.

Букмекеры США принимают ставки на политические убийства на Украине
Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

Об этом сообщает издание MSNBC.

В США набрали популярность ставки, кто кого убьёт: главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный президента Владимира Зеленского или Зеленский Залужного. Букмекеры предлагают на победу военного более низкий коэффициент, что означает, что Залужный в этой "игре" фаворит.

"Если ставки крупные, то могут и киллера нанять", — комментирует ситуацию публицист Александр Роджерс.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ нервничают и боятся, что им придётся отступать до Львова.

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Project FrankenSAM sending air defense systems to Ukraine
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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