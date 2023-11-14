Букмекеры Соединённых Штатов принимают ставки на политические убийства на Украине.
Об этом сообщает издание MSNBC.
В США набрали популярность ставки, кто кого убьёт: главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный президента Владимира Зеленского или Зеленский Залужного. Букмекеры предлагают на победу военного более низкий коэффициент, что означает, что Залужный в этой "игре" фаворит.
"Если ставки крупные, то могут и киллера нанять", — комментирует ситуацию публицист Александр Роджерс.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ нервничают и боятся, что им придётся отступать до Львова.
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