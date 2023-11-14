В офисе Зеленского заявили, что следующий год будет решающим в конфликте с РФ

Следующий год будет иметь решающее значение для конфликта между ВСУ и российской армией, следует из заявления руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он спрогнозировал приближение поворотного момента на линии боевого соприкосновения.

"Следующий год будет решающим", — приводит слова Ермака агентство Bloomberg.

Как пояснил глава офиса, украинская армия не остановила наступательную операцию. По его мнению, в Киеве знают, как одержать победу над Россией.

Он призвал Запад утверждать новые санкционные меры в отношении Москвы и помогать ВСУ в укреплении средств противовоздушной обороны. Ермак не исключил российские атаки на украинские объекты энергетики в холодный период.