Следующий год будет иметь решающее значение для конфликта между ВСУ и российской армией, следует из заявления руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.
Он спрогнозировал приближение поворотного момента на линии боевого соприкосновения.
"Следующий год будет решающим", — приводит слова Ермака агентство Bloomberg.
Как пояснил глава офиса, украинская армия не остановила наступательную операцию. По его мнению, в Киеве знают, как одержать победу над Россией.
Он призвал Запад утверждать новые санкционные меры в отношении Москвы и помогать ВСУ в укреплении средств противовоздушной обороны. Ермак не исключил российские атаки на украинские объекты энергетики в холодный период.
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