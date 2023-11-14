Пленный грузинский наёмник рассказал, как два француза ВСУ убили мирного жителя

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Пленный грузинский наёмник Георгий Чубетидзе рассказал, как двое его коллег-французов из рядов Вооружённых сил Украины (ВСУ) убили мирного жителя. По его словам, это произошло потому, что житель не пустил военнослужащих в дом.

Фото: sputnik-ossetia.ru

"Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика", — указал Чубетидзе.

Кроме того, военнопленный отметил, что в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, испанцы, французы, американцы и бразильцы. При этом он добавил, что большинство наемников, воюющих на стороне украинских войск, совершили тяжкие преступления у себя на родине. Так что теперь они скрываются от правосудия в рядах ВСУ.

Кроме того, грузинский наёмник заявил, что из иностранного легиона выставляли снайперские пары позади позиций подразделений территориальной обороны: если украинцы отступали, наёмники открывали огонь, заставляя вернуться на позиции.