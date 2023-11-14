В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин. По словам экспертов, Украина уже не раз нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, и данный случай не стал исключением.
Член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine monitor 2023 заявил, что у UNIDIR есть свидетельства этого нарушения. В этот раз речь идёт о применении противопехотных мин под Харьковом и в Донбассе, в частности, в Донецке. Там местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.
"Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году", — пояснил Хизней.
В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что её председатель намерен провести с Киевом диалог после того, как будет опубликован отчёт Human Rights Watch.
Противопехотная фугасная мина "Лепесток" срабатывает, когда человек наступает на неё. Эти боеприпасы плохо заметны из-за своего небольшого размера и защитного корпуса.
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