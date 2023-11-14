Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 300 военных на Донецком направлении

Потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом информирует Минобороны РФ.
Также, согласно данным ведомства, на этом направлении российская армия отразила пять атак ВСУ.
Ранее мы сообщали о том, что 14 ноября ранним утром на северо-западе Орловской области средствами противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник.
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