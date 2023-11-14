Трое кубанцев осуждены за обман банков на 40 млн рублей

Заведено уголовное дело против троих жителей Краснодарского края, укравших у финансовых организаций более 40 млн рублей, такую информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как утверждает следствие, трое жителей Армавира, Новокубанского и Успенского районов организовали ОПГ с целью получения крупных сумм в банках через третьих лиц. Отмечается, что один из злоумышленников являлся сотрудником банка.

С июля 2020 по февраль 2022 года обвиняемые входили в доверие к гражданам и оформляли кредиты в банках. Они обещали вернуть часть суммы после подписания договора. Затем злоумышленники оформляли кредиты, снимали их в банкоматах. По данным следствия, вначале для осторожности злоумышленники частично выплачивали кредит.

Обвиняемых будут судить по ст. 159 УК РФ (мошенничество).



