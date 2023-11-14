Заведено уголовное дело против троих жителей Краснодарского края, укравших у финансовых организаций более 40 млн рублей, такую информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как утверждает следствие, трое жителей Армавира, Новокубанского и Успенского районов организовали ОПГ с целью получения крупных сумм в банках через третьих лиц. Отмечается, что один из злоумышленников являлся сотрудником банка.
С июля 2020 по февраль 2022 года обвиняемые входили в доверие к гражданам и оформляли кредиты в банках. Они обещали вернуть часть суммы после подписания договора. Затем злоумышленники оформляли кредиты, снимали их в банкоматах. По данным следствия, вначале для осторожности злоумышленники частично выплачивали кредит.
Обвиняемых будут судить по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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