Заведено уголовное дело против троих жителей Краснодарского края, укравших у финансовых организаций более 40 млн рублей, такую информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

