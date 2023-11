Симоновский суд Москвы на шесть лет лишения свободы осудил предпринимателя Виктора Батурина. Причина — попытка мошенничества. Информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на судебные протоколы.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.