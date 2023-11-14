Симоновский суд Москвы на шесть лет лишения свободы осудил предпринимателя Виктора Батурина. Причина — попытка мошенничества. Информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на судебные протоколы.
Уточняется, что осужденного ранее также штрафовали на 500 тысяч рублей.
Уголовное дело против Батурина было возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По ее слова, Батурин подделал приложение к мировому соглашению об урегулировании спора из-за пакета акций компании "Интеко" (девелоперская компания) стоимостью более 500 миллионов рублей.
Известно, что с 1999 по 2005 год он занимал должность вице-президента компании. В 2006 году его уволили из "Интеко" за растраты.
Как сообщает РИА Новости, в поддельном документе Батурину якобы должны были быть назначены компенсации за ценные бумаги. Свою вину бизнесмен признал, его арестовали в июле 2021 года.
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