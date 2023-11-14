Бизнесмен Батурин приговорён к 6 годам заключения за попытку мошенничества в особо крупном размере

Симоновский суд Москвы на шесть лет лишения свободы осудил предпринимателя Виктора Батурина. Причина — попытка мошенничества. Информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на судебные протоколы.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Уточняется, что осужденного ранее также штрафовали на 500 тысяч рублей.

Уголовное дело против Батурина было возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По ее слова, Батурин подделал приложение к мировому соглашению об урегулировании спора из-за пакета акций компании "Интеко" (девелоперская компания) стоимостью более 500 миллионов рублей.

Известно, что с 1999 по 2005 год он занимал должность вице-президента компании. В 2006 году его уволили из "Интеко" за растраты.

Как сообщает РИА Новости, в поддельном документе Батурину якобы должны были быть назначены компенсации за ценные бумаги. Свою вину бизнесмен признал, его арестовали в июле 2021 года.