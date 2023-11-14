Российские военнослужащие сорвали планы боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Уточняется, что у командования украинских подразделений сдали нервы из-за манёвра Вооружённых сил (ВС) России.
Как сообщает издание Myśl Polska, на Запорожском направлении командование ВСУ бросило основные силы 9-го армейского корпуса. Однако войска попали в ловушку, которую ранее подготовили ВС РФ.
"Украинское командование бросило основные силы 9-го армейского корпуса (33-ю и 47-ю отдельные механизированные бригады, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley) в бой за деревню Работино, которые попали в подготовленную русскими ловушку", — указывается в материале.
Кроме того, сообщается, что украинские военнослужащие собрались подавить и уничтожить танки и артиллерию противника, однако были уничтожены огнём противотанковых ракет, танков, орудий и ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор".
Напомним, что ВСУ начали контрнаступление в начале июня на ряде направлений в зоне специальной военной операции на Украине. В частности, наступление проводилось на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направлениях.
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