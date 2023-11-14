Зеленский рассказал о наступательных планах Путина в первой половине декабря

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский предупредил, что Владимир Путин готовится показать победу на фронте, приуроченную к президентским выборам в России.

Фото: Минобороны РФ

Президент Украины уверен, что Путин будет стремиться добиться тактического результата к первой половине декабря, чтобы привязать это событие к объявлению о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента России.

"Он хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат. Когда планирует объявить о своих выборах", — сказал украинский лидер в своём вечернем видеообращении.

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