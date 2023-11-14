Владимир Зеленский предупредил, что Владимир Путин готовится показать победу на фронте, приуроченную к президентским выборам в России.
Президент Украины уверен, что Путин будет стремиться добиться тактического результата к первой половине декабря, чтобы привязать это событие к объявлению о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента России.
"Он хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат. Когда планирует объявить о своих выборах", — сказал украинский лидер в своём вечернем видеообращении.
Ранее политолог Сергей Марков рассказал, что может заставить США инициировать мирные переговоры России и Украины.
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