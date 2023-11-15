Очередные боевики из иностранного легиона ВСУ завершили свою карьеру убийц в плену у российских военнослужащих.
В ходе боев под Кременной на территории ЛНР в плен попали
два наемника из Грузии, которые являлись снайперами, сообщает 15 ноября РИА Новости.
"Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона", — сообщил агентсву боец российской группировки войск "Центр".
Российский воеенослужащий также отметил, что грузины сдались без сопротивления.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,