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Под Кременной в плен попали грузинские наемники-снайперы ВСУ

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Силовые структуры » Военные новости

Очередные боевики из иностранного легиона ВСУ завершили свою карьеру убийц в плену у российских военнослужащих.

Под Кременной в плен попали грузинские наемники-снайперы ВСУ
Фото: Всероссийское казачье общество

В ходе боев под Кременной на территории ЛНР в плен попали
два наемника из Грузии, которые являлись снайперами, сообщает 15 ноября РИА Новости.

"Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона", — сообщил агентсву боец российской группировки войск "Центр".

Российский воеенослужащий также отметил, что грузины сдались без сопротивления.

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Пленные наемники рассказали об украинской армии и пропаганде
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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