Под Кременной в плен попали грузинские наемники-снайперы ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Очередные боевики из иностранного легиона ВСУ завершили свою карьеру убийц в плену у российских военнослужащих.

Фото: Всероссийское казачье общество

В ходе боев под Кременной на территории ЛНР в плен попали

два наемника из Грузии, которые являлись снайперами, сообщает 15 ноября РИА Новости.

"Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона", — сообщил агентсву боец российской группировки войск "Центр".

Российский воеенослужащий также отметил, что грузины сдались без сопротивления.

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