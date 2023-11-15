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Российские зенитчики рассказали о перехвате HIMARS

Силовые структуры » Военные новости

Зенитчики группировки "Восток", сражающиеся на границе ДНР и Запорожской области, рассказали телеканалу "Звезда", как сбивают считавшиеся неуязвимыми снаряды американских реактивных систем HIMARS.

Российские зенитчики рассказали о перехвате HIMARS
Фото: polskieradio.pl

По словам бойцов, противник экономит дорогостоящие ракеты и в основном запускает беспилотники, особенно в ясную погоду. Их обезвреживание не вызывает больших затруднений — переделанные из сельскохозяйственных, эти дроны медленно летят и громко шумят.

У реактивных снарядов HIMARS — свои особенности, говорит старший оператор ЗРК "Бук" с позывным Якут. "У него прыгает высота. Насмотрелись на него. Понимаем, что к тебе летит", — пояснил он.

По словам его сослуживца с позывным Патологоанатом, и на другие западные вооружения наши зенитчики нашли управу. Их расчёту удавалось сбивать американские противорадиолокационные ракеты HARM и британские ALARM — всего около 70 поражённых целей за последние месяцы.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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