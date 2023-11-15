Российские зенитчики рассказали о перехвате HIMARS

Зенитчики группировки "Восток", сражающиеся на границе ДНР и Запорожской области, рассказали телеканалу "Звезда", как сбивают считавшиеся неуязвимыми снаряды американских реактивных систем HIMARS.

Фото: polskieradio.pl

По словам бойцов, противник экономит дорогостоящие ракеты и в основном запускает беспилотники, особенно в ясную погоду. Их обезвреживание не вызывает больших затруднений — переделанные из сельскохозяйственных, эти дроны медленно летят и громко шумят.

У реактивных снарядов HIMARS — свои особенности, говорит старший оператор ЗРК "Бук" с позывным Якут. "У него прыгает высота. Насмотрелись на него. Понимаем, что к тебе летит", — пояснил он.

По словам его сослуживца с позывным Патологоанатом, и на другие западные вооружения наши зенитчики нашли управу. Их расчёту удавалось сбивать американские противорадиолокационные ракеты HARM и британские ALARM — всего около 70 поражённых целей за последние месяцы.