Baza: В Москве полицейские спрятали труп человека, чтобы не заниматься делом о его гибели

Двое сотрудников полиции из Москвы 11 ноября спрятали труп 39-летнего мужчины, чтобы не заниматься делом о его гибели. Как сообщает Telegram-канал Baza, полицейские из Алтуфьевского района отвезли тело человека в Биберево, за который ответственны их коллеги.
Отмечается, что мужчина разыскивался, а его труп был найден у дома на улице Бибиревская. Сотрудники полиции написали рапорт о том, что им не удалось найти пропавшего, затем они заявили, что он ушел самостоятельно до приезда силовиков.
Тем не менее, видеокамеры зафиксировали момент того, как полицейские закидывают тело мужчины в служебный автомобиль и увозят его. Baza сообщает, что мужчина был наден у гаражей на Юрловском проезде через двое суток оперативниками другого района.
В настоящее время проводится проверка инцидента.
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