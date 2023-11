Baza: В Москве полицейские спрятали труп человека, чтобы не заниматься делом о его гибели

Двое сотрудников полиции из Москвы 11 ноября спрятали труп 39-летнего мужчины, чтобы не заниматься делом о его гибели. Как сообщает Telegram-канал Baza, полицейские из Алтуфьевского района отвезли тело человека в Биберево, за который ответственны их коллеги.

Фото: Openverse by chrisjohnbeckett is licensed under BY-NC-ND 2.0