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Американский учёный рассказал, как США погибнет от ядерного апокалипсиса

1:08
Силовые структуры

В случае атаки на американские ядерные объекты погибнет не менее 300 млн человек.

Американский учёный рассказал, как США погибнет от ядерного апокалипсиса
Фото: Midjouney: Ядерный взрыв в цвете радуги

Об этом заявил американский учёный Себастьян Филипп, даже рассказав, как всё правильно надо сделать.

По его словам, особую опасность представляют шахтные ракетные установки. Бомб в них сотни, а вот ракеты уже довольно старые, а значит, неизвестно, как они поведут себя при запуске. Противоположной стороне понадобится несколько не очень мощных боеприпасов, и места сосредоточения ракетных шахт превратятся в эпицентры ядерного апокалипсиса.

Филипп подсчитал, что подрыв пары боеприпасов рядом с шахтами приведёт к детонации. Будут чудовищной силы взрывы и гибельный выброс радиации. Сначала вымрет всё в Вайоминге, Колорадо, Монтане, Небраске и Северной Дакоте. А затем от радиации — в остальных штатах.

Это исследование призывает граждан США задуматься о смертоносности ядерной войны. Ведь гибель миллионам несёт не чужое, а собственное оружие, комментирует "Царьград".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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