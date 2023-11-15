В случае атаки на американские ядерные объекты погибнет не менее 300 млн человек.
Об этом заявил американский учёный Себастьян Филипп, даже рассказав, как всё правильно надо сделать.
По его словам, особую опасность представляют шахтные ракетные установки. Бомб в них сотни, а вот ракеты уже довольно старые, а значит, неизвестно, как они поведут себя при запуске. Противоположной стороне понадобится несколько не очень мощных боеприпасов, и места сосредоточения ракетных шахт превратятся в эпицентры ядерного апокалипсиса.
Филипп подсчитал, что подрыв пары боеприпасов рядом с шахтами приведёт к детонации. Будут чудовищной силы взрывы и гибельный выброс радиации. Сначала вымрет всё в Вайоминге, Колорадо, Монтане, Небраске и Северной Дакоте. А затем от радиации — в остальных штатах.
Это исследование призывает граждан США задуматься о смертоносности ядерной войны. Ведь гибель миллионам несёт не чужое, а собственное оружие, комментирует "Царьград".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.