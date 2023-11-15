Американский учёный рассказал, как США погибнет от ядерного апокалипсиса

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В случае атаки на американские ядерные объекты погибнет не менее 300 млн человек.

Фото: Midjouney: Ядерный взрыв в цвете радуги

Об этом заявил американский учёный Себастьян Филипп, даже рассказав, как всё правильно надо сделать.

По его словам, особую опасность представляют шахтные ракетные установки. Бомб в них сотни, а вот ракеты уже довольно старые, а значит, неизвестно, как они поведут себя при запуске. Противоположной стороне понадобится несколько не очень мощных боеприпасов, и места сосредоточения ракетных шахт превратятся в эпицентры ядерного апокалипсиса.

Филипп подсчитал, что подрыв пары боеприпасов рядом с шахтами приведёт к детонации. Будут чудовищной силы взрывы и гибельный выброс радиации. Сначала вымрет всё в Вайоминге, Колорадо, Монтане, Небраске и Северной Дакоте. А затем от радиации — в остальных штатах.

Это исследование призывает граждан США задуматься о смертоносности ядерной войны. Ведь гибель миллионам несёт не чужое, а собственное оружие, комментирует "Царьград".