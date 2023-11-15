Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница Омской области в присутствии дочери родила в лесу ребёнка и бросила его там
Эндокринолог рассказал о необходимых для пожилых людей белковых продуктах
Начинается суд над похитителями золотого унитаза за 6 млн долларов из дворца, где родился Черчилль
СБУ открыла дело против националистки Фарион
В Екатеринбурге подростки облили бензином своего друга и подожгли
МИД: США сигнализируют вести с РФ диалог "за кулисами" на саммите АТЭС
Экс-морпех Берлетик: командиры ВСУ готовы перейти к обороне
Ученые сообщили о новой магнитной буре, которая ударит по России
Путин высказался о важности проведения честных выборов в России

Петербуржец взял в заложники шестилетнюю дочь

0:50
Силовые структуры » МВД

В Санкт-Петербурге на Серебристом бульваре, россиянин взял в заложники шестилетнюю дочь. Об этом в среду, 15 ноября сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Петербуржец взял в заложники шестилетнюю дочь
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Мать девочки обратилась в оперативные службы. Отмечается, что долгое время полиция не принимала решения по взлому квартиры.

Как сообщает Spb. kp. ru женщина отметила, что мужчина родительских прав не лишен, но ограничен в них, а на требования вернуть ребенка отвечал, что сделает это позже.

На Серебристый бульвар прибыл психолог из центра помощи семье и детям. О психологическом состоянии дочери не сообщается. Ее отец числится на контроле в психоневрологическом диспансере. Причины случившегося выясняются.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало

Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России Михаил Плисюк Остров Колгуев: северный русский форпост в Баренцевом море Сергей Лебедев
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Последние материалы
Американский учёный рассказал, как США погибнет от ядерного апокалипсиса
Движение ХАМАС готово согласиться на общие условия сделки с Израилем
Путин встретится с представителями российского бизнеса в среду вечером
Пашинян: Армения не готовит почву для выхода из ОДКБ
В Германии учёные выявили генетическую связь черепов, украденных из Африки, с живыми танзанийцами
На древнеегипетском кладбище хранятся редкие папирусы и мумии из "Книги мёртвых"
Зеленского обвинили в провале контрнаступления
Собянин: план по контрактникам в Москве выполнен, набраны более 22 тыс человек
Моргенштерну* выдвинули три условия для возвращения в Россию
Сбежавший в США россиянин убедил мать-инвалида продать квартиру и бросил её в Мексике без денег
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников