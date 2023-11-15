Петербуржец взял в заложники шестилетнюю дочь

В Санкт-Петербурге на Серебристом бульваре, россиянин взял в заложники шестилетнюю дочь. Об этом в среду, 15 ноября сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".
Мать девочки обратилась в оперативные службы. Отмечается, что долгое время полиция не принимала решения по взлому квартиры.
Как сообщает Spb. kp. ru женщина отметила, что мужчина родительских прав не лишен, но ограничен в них, а на требования вернуть ребенка отвечал, что сделает это позже.
На Серебристый бульвар прибыл психолог из центра помощи семье и детям. О психологическом состоянии дочери не сообщается. Ее отец числится на контроле в психоневрологическом диспансере. Причины случившегося выясняются.
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