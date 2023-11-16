Миномётный расчёт "Василька" бойцов Центрального военного округа уничтожил пехоту украинской армии в опорном пункте под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, "Васильку" потребовалась лишь одна пристрелочная мина.
"Военнослужащие расчёта возимого 82-миллиметрового миномёта 2Б9 "Василёк" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Миномёт выпустил сначала одну пристрелочную мину, после скорректировался по курсу и нанёс удар залпом осколочных мин.
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