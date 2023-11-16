Расчёты "Василька" уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Миномётный расчёт "Василька" бойцов Центрального военного округа уничтожил пехоту украинской армии в опорном пункте под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны России.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По данным военного ведомства, "Васильку" потребовалась лишь одна пристрелочная мина.

"Военнослужащие расчёта возимого 82-миллиметрового миномёта 2Б9 "Василёк" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Миномёт выпустил сначала одну пристрелочную мину, после скорректировался по курсу и нанёс удар залпом осколочных мин.

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