Вашингтон "в раздражённой форме" отказал Киеву в замене Залужного на Сырского

США отказали главе офиса президента Украины Андрею Ермаку в замене главкома Валерия Залужного на Александра Сырского.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Об этом сообщает Telegram-канал Резидент, ссылаясь на источник.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "в раздражённой форме" сказал Ермаку, что замена главкома ВСУ на Сырского нежелательна.

Ранее сообщалось, что Ермак поехал в Штаты, чтобы просить "господ" об отставке Валерия Залужного. На него хотят повесить неудачи контрнаступления, огромные потери, в глазах народа и Запада создать его негативный образ.

Параллельно в украинских СМИ проводят пиар-кампанию по восхвалению Сырского, и называют его чуть ли не "лучшим генералом ЕС".

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