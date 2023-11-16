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Вынесен приговор организатору украинской атаки на Брянскую область

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Силовые структуры

Организатор атаки на Брянскую область Денис Капустин (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно приговорён к пожизненному лишению свободы, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Вынесен приговор организатору украинской атаки на Брянскую область
Фото: Холод

Дело рассматривалось в закрытом режиме 2-м западным окружным военным судом в Москве. Осуждённый — один из руководителей вооружённого формирования "Русский добровольческий корпус", известный также как Денис ‎"White Rex" Никитин — признан виновным в организации нападения на приграничные сёла Брянской области.

Напомним, 2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа, состоящая из боевиков РДК, проникла на территорию Климовского района. Бандитов удалось выдавить за пределы РФ, но они успели убить и ранить нескольких мирных жителей.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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