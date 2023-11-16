Организатор атаки на Брянскую область Денис Капустин (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно приговорён к пожизненному лишению свободы, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Дело рассматривалось в закрытом режиме 2-м западным окружным военным судом в Москве. Осуждённый — один из руководителей вооружённого формирования "Русский добровольческий корпус", известный также как Денис "White Rex" Никитин — признан виновным в организации нападения на приграничные сёла Брянской области.
Напомним, 2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа, состоящая из боевиков РДК, проникла на территорию Климовского района. Бандитов удалось выдавить за пределы РФ, но они успели убить и ранить нескольких мирных жителей.
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