Вооружённые силы (ВС) РФ поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло в Запорожской области в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
"Поражён пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Димитрово Запорожской области", — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве уточнили, что в результате были ликвидированы живая сила и военная техника врага в 132 районах. В боевых действиях принимали участие оперативно-тактическая и армейская авиации, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска, а также артиллерия группировок ВС РФ.
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