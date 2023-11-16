МО: ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ на Запорожье

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооружённые силы (ВС) РФ поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло в Запорожской области в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Поражён пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Димитрово Запорожской области", — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что в результате были ликвидированы живая сила и военная техника врага в 132 районах. В боевых действиях принимали участие оперативно-тактическая и армейская авиации, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска, а также артиллерия группировок ВС РФ.