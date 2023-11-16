Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца своей невесте в метро
Артист Олег Ягодин и актриса Анна Михалкова появились обнажёнными на съёмках фильма
Для борьбы с хроническим переутомлением нужно научиться планировать
Телохранитель спас Эрдогана от нападения пчелы
Эстония предъявляет России абсурдные обвинения
Тупик на Украине затянется ещё минимум на год, предрёк Time
ФНС арестовала счета Аркадия Укупника из-за долгов
Держатся за руки: романтическая прогулка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* на Кипре
Дмитрий Медведев заявил, что победа будет за Россией

МО РФ: ПВО России за сутки уничтожила 26 украинских беспилотников

0:54
Силовые структуры » Военные новости

В ходе проведения Россией специальной военной операции на Украине российские войска продолжают перехватывать вражеские беспилотные летательные аппараты при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО). Так, за сутки российские системы ПВО ликвидировали 26 украинских беспилотников. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны РФ.

МО РФ: ПВО России за сутки уничтожила 26 украинских беспилотников
Фото: mil.ru

В российском военном ведомстве уточнили, что вражеские беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Кременная в Луганской Народной Республике, а также Новоандреевка и Липовое в Донецкой Народной Республики и Мирное, Романовское, Павловка в Запорожской области.

Кроме того, Вооружённые силы РФ также перехватили два реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM американского производства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
Дмитрий Медведев заявил, что победа будет за Россией
В Энергодар возвращаются жители - мэр
Водитель оплатил 484 штрафа чтобы не потерять права
35-летняя Оксана Самойлова призналась, что не всегда выглядела идеально, и показала фигуру в 25 лет
Репродуктолог напомнила, что с возрастом у женщин резко снижается качество яйцеклеток
Художницу Сашу Скочиленко приговорили к семи годам заключения
Ученые нашли останки собак, которых заводили викинги
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году
МО РФ: ПВО России за сутки уничтожила 26 украинских беспилотников
Стал известен ценник певца Shamana на новогодние корпоративы - 11 миллионов рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников