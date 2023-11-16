МО РФ: ПВО России за сутки уничтожила 26 украинских беспилотников

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе проведения Россией специальной военной операции на Украине российские войска продолжают перехватывать вражеские беспилотные летательные аппараты при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО). Так, за сутки российские системы ПВО ликвидировали 26 украинских беспилотников. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны РФ.

Фото: mil.ru

В российском военном ведомстве уточнили, что вражеские беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Кременная в Луганской Народной Республике, а также Новоандреевка и Липовое в Донецкой Народной Республики и Мирное, Романовское, Павловка в Запорожской области.

Кроме того, Вооружённые силы РФ также перехватили два реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM американского производства.