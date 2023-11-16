Выборгский суд Петербурга заключил в СИЗО бывшего президента завода «Балтика»

Выборгский отправил в СИЗО бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова. Об этом 16 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Кроме него, под стражу заключен его сообщник Антон Рогачевский.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ" — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указывает следствие, неустановленные участники, в том числе из сотрудников ООО "ПК "Балтика", обманным путем приобрели в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко" на период с 2023 по 2042 принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности. Стоимость приобретения составила не менее 295 601 000 рублей, на эту сумму Шерстенников и Рогачевский собирались осуществлять экспортные поставки собственной продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, а также в другие страны ближнего зарубежья. В Объединенной пресс-службе петербургских судов сообщили, что это нанесло организации финансовый ущерб.

Также отмечается, что Шерстенников запросил у суда домашний арест или залог в один миллион рублей. По поводу собственной виновности Шерстенников не высказался. Он заключен под стражу до 30 декабря 2023 года.