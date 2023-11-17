Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Чёрным морем. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, ракеты были обнаружены дежурными российскими средствами у побережья Крымского полуострова.
"Семнадцатого ноября 2023 года около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Прежде губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что российские комплексы ПВО в акватории над Северным молом сбили две вражеские воздушные цели.
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