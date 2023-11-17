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Полковник Матвийчук: РФ борется с морскими дронами ВСУ при помощи сетей

Силовые структуры » Военные новости

Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о способе борьбы с морскими дронами боевиков Вооружённых сил Украины. В разговоре с порталом Lenta.ru он отметил, что российские военнослужащие борются с ними при помощи сетей.

Полковник Матвийчук: РФ борется с морскими дронами ВСУ при помощи сетей
Фото: https://t.me/yurasumy/8399

По его словам, в основном, морские дроны идут в полупогруженном состоянии, поэтому обнаружить их достаточно непросто. К тому же, полковник в отставке подтвердил, что Киеву действительно удалось создать некоторое подобие флота морских дронов. Беспилотники получают в виде запчастей, а после собирают под Одессой.

Однако бойцы Вооружённых сил РФ нашли способ борьбы с ними. Атаки на корабли и инфраструктуру они не допускают при помощи подводных металлических сетей. Кроме того, помогает радиолокационное наблюдение и наблюдение с бортов кораблей с последующим уничтожением дронов.

"Преимущество морского дрона в том, что он идёт в полупогруженном состоянии, его тяжело заметить. Но сейчас появились средства наблюдения, которые достаточно высокоэффективны, потому почти все атаки не приносят успеха", — отметил Матвийчук.

Он обратил внимание, что ещё одна проблема состоит в том, что морские дроны пытаются запускать с бортов торговых судов, якобы выполняющих гражданские задачи. В связи с этим число наблюдательных и разведывательных задач увеличилось.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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