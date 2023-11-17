Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак о признании ЛГБТ экстремистским сообществом: сколько депутатов запрещать придётся 
Джо Байден напомнил Си Цзиньпину о дне рождения его жены
Бездомная собака "погубила" иностранных наёмников на СВО
Белый дом: наш украинский путь близится к завершению
В России могут появиться комнаты для кормления малышей в общественных местах
Драгметаллы опускаются вглубь земли через мантию и потом возвращаются вверх
Настойчивость и ведение расписания: 9 привычек успешных женщин для достижения целей
Переговоры Израиля и ХАМАС по освобождению заложников прекратились
Посольство РФ: визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября

В ВСУ признали, что F-16 не смогут противостоять Су-35

1:09
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ уже не просто хочет получить F-16, а требует у партнеров самолеты самых современных версий, так как устаревшая линейка истребителей не сможет эффективно противостоять мощи и маневренности российских Су-35.

В ВСУ признали, что F-16 не смогут противостоять Су-35
Фото: Фото: nato.int

Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает ТАСС.

"Устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять такому российскому самолету, как Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная обеспечить преимущество в воздухе над российской техникой", — подчеркнул Игнат.

При этом украинские власти надеются получить первые партии американских истребителей в начале 2024 года. Какой модификации будут переданные Украине F-16 доподлинно не известно.

Отметим, что серийное производство F-16 началось в конце 70-х годов прошлого века и с тех пор самолет производится в разных модификациях, оставаясь неизменно истребителем легкого типа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Су-35 разнес F-16 в щепки
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО

В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.

В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая разжижает кровь
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Последние материалы
Бездомная собака "погубила" иностранных наёмников на СВО
В ВСУ признали, что F-16 не смогут противостоять Су-35
Белый дом: наш украинский путь близится к завершению
В России могут появиться комнаты для кормления малышей в общественных местах
Настойчивость и ведение расписания: 9 привычек успешных женщин для достижения целей
Драгметаллы опускаются вглубь земли через мантию и потом возвращаются вверх
Переговоры Израиля и ХАМАС по освобождению заложников прекратились
Арестович* усомнился в демократическом устройстве Украины: шагаем семимильными шагами
ВОЗ: найден механизм поставок топлива в Газу
Песков: в военное время клевета на ВС России требует жестких мер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников