В ВСУ признали, что F-16 не смогут противостоять Су-35

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ уже не просто хочет получить F-16, а требует у партнеров самолеты самых современных версий, так как устаревшая линейка истребителей не сможет эффективно противостоять мощи и маневренности российских Су-35.

Фото: Фото: nato.int

Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает ТАСС.

"Устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять такому российскому самолету, как Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная обеспечить преимущество в воздухе над российской техникой", — подчеркнул Игнат.

При этом украинские власти надеются получить первые партии американских истребителей в начале 2024 года. Какой модификации будут переданные Украине F-16 доподлинно не известно.

Отметим, что серийное производство F-16 началось в конце 70-х годов прошлого века и с тех пор самолет производится в разных модификациях, оставаясь неизменно истребителем легкого типа.

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