Россия создала новую "ракету-метеорит": шансов нет

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская Федерация разработала, а затем успешно испытала новую гиперзвуковую ракету "Авангард".

Фото: Министерство обороны

Об этом сообщает издание Daily Express.

Гиперзвуковой "Авангард" может быть запущен за пределами земной атмосферы, и даже способен нести ядерный заряд. Ракета при этом может наносить удары сразу по нескольким целям в любой точке планеты менее чем через полчаса после запуска.

Новинку военно-промышленного комплекса России уже сравнили с метеоритом. Также автор статьи отмечает, что ракету "Авангард" не сможет остановить ни одна существующая система противоракетной обороны.

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