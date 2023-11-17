Российская Федерация разработала, а затем успешно испытала новую гиперзвуковую ракету "Авангард".
Об этом сообщает издание Daily Express.
Гиперзвуковой "Авангард" может быть запущен за пределами земной атмосферы, и даже способен нести ядерный заряд. Ракета при этом может наносить удары сразу по нескольким целям в любой точке планеты менее чем через полчаса после запуска.
Новинку военно-промышленного комплекса России уже сравнили с метеоритом. Также автор статьи отмечает, что ракету "Авангард" не сможет остановить ни одна существующая система противоракетной обороны.
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