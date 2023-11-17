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"Царьград": Запад хочет заморозить конфликт, но Россия на это не поведётся

1:06
Силовые структуры

Пресса Запада в последнее время всё чаще призывает заморозить украинский конфликт.

"Царьград": Запад хочет заморозить конфликт, но Россия на это не поведётся
Фото: http://redstar.ru

Но Кремль не должен останавливать наступление ВС РФ и вестись на эту уловку, уверен политолог Юрий Кот.

"Западу нужна передышка, им надо время, чтобы пересобраться, перезапустить какие-то отрасли военные, чтобы в очередной раз нам навешать лапшу на уши, а в это время у нас за спиной накачивать Украину очередным оружием, очередными боевиками, как они это делали во время Минских соглашений, и первых, и вторых, в чём признались. Поэтому тут всё понятно и ничего удивительного или неожиданного не происходит", — отмечает аналитик.

ВС РФ в Авдеевке берут в кольцо ВСУ, в Работино изменяется ситуация, под Артёмовском развивается ситуация. И даже под Херсоном РФ их плацдарм уничтожает.

Поэтому, журналист надеется, что Россия не поведётся на эти их прикидывания "несчастненькими". И будет доводить начатое до конца, в беседе с "Царьградом" подытожил Кот.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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